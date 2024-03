ACISA participa do Feirão de Inclusão Produtiva e Emprego de Santo André

A ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – será uma das instituições presentes na edição 2024 do Feirão de Inclusão Produtiva e Emprego, que acontecerá na próxima terça-feira (26 de março), das 8h às 15h no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antônia (Rua São Pedro, 27 – ao lado do Clube Atlético Aramaçan).

Durante o evento, a ACISA disponibilizará o serviço de consultas de análise para verificação de débitos ou restrições no CPF, por meio do banco de dados do Boa Vista SCPC, e outros serviços voltados para a qualificação e inserção no mercado de trabalho.

Um desses serviços é a Faculdade do Comércio (FAC), da qual a ACISA é polo EAD. Lançada em 2020 pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (FACESP), a faculdade oferece cursos de graduação de Gestão Comercial, Gestão de RH, Gestão Logística, Comércio Eletrônico, Ciências Contábeis (bacharelado), Marketing, Gestão Financeira e Comércio Exterior, com preços bastante acessíveis. Já na pós-graduação, o interessado pode optar por Comércio Exterior e Negócios Internacionais; Gestão de Projetos; Gestão Estratégica de Negócios, Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança; Gestão Financeira e Controladoria; Logística Empresarial Estratégica e Negócios e Marketing Digital.

O Outro serviço que será apresentado durante o Feirão é o convênio firmado com o Instituto Talentos (Intal), uma organização sem fins lucrativos que opera nacionalmente, em parceria com as associações comerciais e empresariais dos municípios aos quais é conveniado, para realizar a inserção de pessoas no mercado de trabalho por meio do Programa de Estágio (Lei 11.788/2008), Aprendiz de Talento (Lei 10.097/2000) e Programa Talentos Eficientes – PCD (Lei 8.213/1991).

De acordo com o organizador do Feirão, serão mais de 3.400 vagas de emprego ofertadas por 69 empresas e os participantes também terão acesso a serviços de assistência social; ⁠2ª via de documentos e certidões; orientações sobre empreendedorismo; oportunidade de crédito; ⁠EJA – Educação de Jovens e Adultos; orientação jurídica e serviços de saúde, dentre outros.

Todas as vagas, bem como os serviços do Feirão, poderão ser acessados na mesma data por meio do portal acessa.santoandre.br/Feirao. O evento vai contar ainda com a comercialização de alimentos e exposição dos itens produzidos pelos participantes da Incubadora Popular de Economia Solidária de Santo André.

O Feirão da Inclusão Produtiva é uma realização da Prefeitura, por meio do Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda (CPETR), em parceria com a ACISA, a OAB, a faculdade Anhanguera, Receita Federal, Sabesp, Sebrae, Sehal, Senac, Senai e Sest/Senat. O evento conta também com o apoio do Banco do Povo, CRAS, EJA, Escola de Ouro, Incubadora Pública de Economia Solidária, ITS Brasil, Procon, Sala do Empreendedor Andreense, Univesp, Governo do Estado de São Paulo e SINE (Sistema Nacional de Emprego).