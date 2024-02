ACISA participa do Circuito Andreense de Empreendedorismo

Com o apoio da ACISA, a edição 2024 do Circuito Andreense de Empreendedorismo terá início no próximo dia 21 de fevereiro e sua estrutura será montada na Praça Pompéia – na Vila Gilda.

No horário das 10 às 16h, os empreendedores locais terão a oportunidade de conhecer os serviços oferecidos pela entidade comercial e dos demais parceiros. Para quem procura uma recolocação no mercado, também haverá cadastro de currículos profissionais.

Criado em 2018, o Circuito Andreense de Empreendedorismo é uma iniciativa da Prefeitura de Santo André, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego e Escola de Ouro Andreense, com apoio do Sebrae e da Secretaria de Educação.

A ACISA possui mais de 4 mil associados e está localizada na Avenida XV de Novembro, 442 – Centro – Santo André, com estacionamento próprio. Sua diretoria é formada por empresários que doam parte de seu tempo para ajudar e trabalhar em prol do associativismo, para o bem comum da classe empresarial e também para manter a saúde financeira da entidade.

Para conhecer todos os serviços da ACISA, cursos e ações voltadas para capacitação profissional e outros temas ligados ao mundo corporativo, basta acessar o link: bit.ly/ACISA-Canal-WhatsApp e seguir o canal.