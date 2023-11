ACISA leva Coral de Natal para centros comerciais da cidade

Em comemoração às festividades natalinas e como forma de levar um pouco da cultura musical à comunidade andreense, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – promoverá nos três primeiros sábados do mês de dezembro apresentações gratuitas do Coral de Natal ACISA, formado por 50 músicos e com a regência do maestro Roberto Ondei.

No dia 2 de dezembro, das 12h às 12h30, a apresentação acontecerá no Largo da Estátua, na Rua Coronel Oliveira Lima e, das 12h30 às 13 horas, na esquina com a Rua Dr. Albuquerque Lins (próximo ao Edifício Quitandinha). No sábado seguinte, dia 9, a apresentação será realizada no Parque Antonio Flaquer Ipiranguinha, localizado na Rua Coronel Seabra s/nº, na Vila Alzira.

Encerrando a programação, no dia 16, serão contemplados os moradores e comerciantes do Segundo Subdistrito. Das 12h às 13 horas, o Coral fará apresentação na escadaria da Igreja Santa Teresinha, na Praça Rui Barbosa.

No período de 4 de dezembro a 5 de janeiro, a sede da ACISA também ganhará iluminação especial, com painéis temáticos.