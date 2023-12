ACISA lança novo serviço para contratação de pessoas

A fim de contribuir com os empreendedores para que façam contratações de pessoas de forma assertiva e de acordo com o perfil de sua vaga, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – firmou parceria com a Dynami Atitude Assertiva.

Por meio dela, os recrutadores têm acesso ao Programa +Empregabilidade, uma solução inteligente e rápida para contratações e com a identificação de perfil comportamental. Essa plataforma também contribui com quem procura uma oportunidade de emprego ou recolocação no mercado de trabalho.

De acordo com Marcio Moroni, idealizador do Programa +Empregabilidade, a plataforma permite que no banco de talentos sejam acrescentadas as hard skills (competências técnicas) e também as soft skills (habilidades pessoais) dos candidatos.

“Por meio do uso da inteligência artificial, o recrutador terá um material rico de informações sobre os conhecimentos técnicos e as habilidades pessoais do candidato para o desempenho de algumas funções, bem como o seu perfil de engajamento, disciplina, pontualidade, dentre outros quesitos”, explica Marcio Moroni.

“Este é mais um serviço que a ACISA coloca à disposição de seus associados e que, com certeza, trará excelentes benefícios, como a redução de custos com recrutamento e seleção, maior celeridade e assertividade na hora da contratação”, completa o presidente, Pedro Cia Junior.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2199-1645 ou no link: maisempregabilidade.vagas.solides.com.br.