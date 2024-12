ACISA faz podcast com abordagem sobre as vantagens de descontos no comércio

Em tempos de grande concorrência e consumidor cada vez mais exigente, o empreendedor precisa, cada vez mais, criar estratégias para alavancar os seus negócios. E, conceder descontos promocionais pode ser uma boa alternativa.

Para abordar o tema Como o desconto pode auxiliar o seu comércio, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – realizará um podcast na próxima segunda-feira (9 de dezembro), às 17h, pelo canal do YouTube ACISASA.

Nesse dia, o presidente Evenson Robles Dotto receberá, no estúdio da ACISA, Elda Alves, fundadora do guia de descontos Meio a Meio, que já está em sua terceira edição e envolve serviços, comércio e gastronomia da região do Grande ABC.