ACISA faz parceria com a Strong para orientação jurídica gratuita

Como forma de contribuir com as pessoas de baixa renda e microempreendedores individuais que carecem de informações sobre diversas questões jurídicas, principalmente, das áreas civil, familiar e trabalhista, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – por meio da Academia de Negócios e Inovação firmou parceria com a Strong Business School.

As orientações serão realizadas pelos estudantes a partir do 7º semestre do curso de Direito, que integram o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) e os interessados deverão enviar a sua dúvida através do portal (https://cadstrongesags.wixsite.com/npjstrong).

“Após a análise, os nossos alunos retornarão com as orientações e, sendo necessário, farão o agendamento para uma consulta presencial”, explica o coordenador Marco Antônio Frabetti, que também é responsável pela supervisão do NPJ.

Para a ACISA, este é apenas mais um serviço exclusivo voltado para os microempreendedores individuais. “Nossa entidade também disponibiliza valores diferenciados para os MEIs”, destaca o superintendente, Ademir Gasparetto.