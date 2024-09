ACISA entrega propostas aos candidatos a prefeito visando o desenvolvimento regional

A ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André tem um posicionamento firme sobre a importância de defender os interesses da classe empresarial e, ao mesmo tempo, promover a inovação e incentivar a entrada de investimentos para o desenvolvimento regional e a geração de emprego e renda.

Com esse propósito, a diretoria da entidade associativa recebeu, nos dias 18 e 25 de setembro, os candidatos a prefeito de Santo André e entregou um documento com várias solicitações elencadas. Uma delas refere-se ao desenvolvimento de uma visão de futuro e estratégias articuladas como macrorregião, pela inovação, atração de investimentos e suporte à reinserção das empresas nas cadeias de alto valor agregado de acordo com as vocações regionais e potenciais.

O documento ainda solicita que o novo gestor municipal empreenda todos os esforços para eliminar o comércio ilegal em Santo André; priorize a educação de qualidade em todos os níveis e que dê atenção especial à educação digital; que tenha um conselho estratégico consultivo (mercado-academia-poder público), em âmbito de macrorregião, que apoie e promova a elaboração colaborativa de projeto de desenvolvimento articulado, tendo a inovação e a transformação digital como motes da gestão.

Por último, mas não menos importante, é solicitada a criação e a manutenção de plataforma de transparência e accountability do desenvolvimento econômico e socioambiental dos municípios e que a seleção dos secretários seja com base em critérios técnicos, em especial nas áreas de saúde, educação e desenvolvimento econômico.

Na ocasião, o presidente da ACISA, Evenson Robles Dotto, também entregou aos candidatos um manifesto, encabeçado pela Rede de Associações Comerciais, por meio da CACB, de apoio à campanha Menos Imposto, Mais Liberdade, que visa incentivar políticas públicas que reduzam a carga tributária e promovam um ambiente de negócios mais livre e competitivo.

Com base nesse documento, foi solicitado aos candidatos reforçar a isenção ou redução da taxa de alvará de abertura e renovação de empresas de baixo risco; atuar pela liberação municipal do trabalho aos domingos e feriados sem a intermediação de sindicatos e independente da atividade econômica; defender a implantação da dupla fiscalização, com primeira fiscalização orientadora e 30 dias para regularização, para atividades econômicas de baixo e médio risco; combater toda e qualquer burocracia municipal que prejudique os empreendedores e trabalhadores, eliminando barreiras desnecessárias e a regulamentação por parte do prefeito da Lei de Liberdade Econômica