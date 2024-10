ACISA encerra ciclo de capacitação com a palestra O jeito Disney de encantar clientes

Ao longo do mês de outubro, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André, em parceria com o Sebrae-SP, realizou um intenso programa de capacitação voltado aos empreendedores que atuam no setor de comércio.

O Varejo 360°: trilha de treinamento teve a finalidade de proporcionar aos participantes formas para aumentar as vendas e a rentabilidade por meio de ferramentas específicas; melhorar o atendimento ao cliente; elevar a satisfação e a fidelização dos consumidores e otimizar as operações físicas e on-line da empresa.

E para encerrar a programação, na próxima terça-feira (5 de novembro), às 19 horas, acontecerá a palestra: Atendimento – o jeito Disney de encantar clientes. Nesse dia, o consultor do Sebrae-SP ensinará os princípios de atendimento baseados na filosofia Disney e capacitará os participantes a criar experiências encantadoras para os seus clientes, melhorando a satisfação e a fidelidade deles através de um atendimento excepcional.

A palestra será presencial, acontecerá no Centro de Capacitação e Negócios da ACISA e os interessados deverão fazer a sua inscrição por meio do link: bit.ly/Varejo360. Quem participou de todas as palestras ou teve 75% de presença receberá certificado e brindes.