ACISA e SEBRAE promovem palestra sobre técnicas de divulgação digital

Nos últimos 10 anos, a revolução digital ganhou força e moldou uma série de mudanças no mundo corporativo e hoje, para uma empresa continuar competitiva no mercado, é preciso estar atenta às novas tendências e tecnologias.

Como forma de contribuir com a classe empresarial, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – por meio da Academia de Negócios e Inovação, e o Sebrae-SP realizarão uma palestra on-line sobre o assunto, na terça-feira (27 de agosto) às 19h.

As inscrições estão disponíveis em https://bit.ly/Curso-SEBRAE-Ago e durante a transmissão, os internautas aprenderão como utilizar as técnicas de copywriting para criar anúncios persuasivos e como fazer planejamento de conteúdo para redes sociais com o ChatGPT.