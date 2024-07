ACISA e SEBRAE promovem palestra sobre as novas formas de atendimento ao cliente

O excesso de informações e a urgência em realizar uma transação comercial já fazem parte da rotina de muitos consumidores. Hoje, eles não procuram apenas um produto ou serviço. Eles buscam uma experiência de compra completa e querem ajuda instantânea no momento exato em que precisam.

Nesse momento, os clientes esperam que o contato não seja com comerciantes ou vendedores, mas sim, com parceiros de negócios, onde possam confiar nas informações que recebem sobre o produto ou serviço que estão adquirindo.

Para abordar esse novo cenário, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – em parceria com o Sebrae promoverão uma palestra presencial na terça-feira (23 de julho) às 18h, no Centro de Capacitação & Negócios ACISA, localizado na Avenida XV de Novembro, 442 – Centro – Santo André, com estacionamento próprio. Os interessados devem fazer previamente a sua inscrição por meio do link: bit.ly/Curso-SEBRAE-Jul.