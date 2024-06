ACISA e SEBRAE promovem palestra gratuita para empreendedores

O sucesso de muitas empresas depende das habilidades soft e hard skills de seus gestores. Por essa razão, a Academia de Negócios e Inovação da ACISA, em parceria com o Sebrae, promove constantemente vários cursos e palestras gratuitas para os empreendedores.

No próximo dia 25, às 18h, será realizada a palestra on-line, Comece a crescer: tornando-se um influenciador do seu negócio. Durante o evento, o consultor do Sebrae fornecerá conteúdo para os empreendedores de modelo de negócio tradicional, que querem se destacar no digital e se tornar referência na área de atuação e influenciadores do seu próprio negócio. As inscrições estão disponíveis em: https://bit.ly/Curso-SEBRAE-Jun.