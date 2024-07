ACISA e SEBRAE ampliam programa de consultoria para pequenos empreendedores

Como forma de fortalecer ainda mais os atendimentos aos pequenos empreendedores, visando o crescimento dos seus negócios, o Sebrae e a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – disponibilizam um canal exclusivo para os MEI (microempreendedores individuais), ME (microempresas) e EPP (empresas de pequeno porte).

Por meio dele, além dos cursos, oficinas e palestras já oferecidos, os associados da ACISA com esse perfil passam a contar também com consultorias em marketing, vendas, finanças, planejamento, gestão de pessoas e comércio exterior, as quais serão realizadas por meio da rede de consultores credenciados pelo Sebrae, de forma gratuita e on-line.

Os empreendedores interessados deverão solicitar as consultorias por meio do link: https://bit.ly/agendamentoconsultoriaAssociações2024.