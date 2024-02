ACISA é apoiadora do 6º Enrichment Experience Road Show – Região Grande ABC

A transformação digital é pauta constante da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André e, desde 2020, a entidade vem reforçando as atividades que visam levar novos conhecimentos e capacitação aos empresários e aos seus colaboradores por meio de plataformas digitais.

Por isso, a ACISA não poderia deixar de apoiar o 6° Enrichment Experience Road Show – Grande ABC, que acontecerá no sábado (17 de fevereiro), das 8h às 12h30, no Instituto Mauá de Tecnologia.

O evento tem o propósito de promover e consolidar os resultados das experiências em Inovação e Transformação Digital dos municípios do Grande ABC Paulista e será composto por painel, apresentação de experiências de sucesso e do potencial da região.

O diretor Daniel Buissa representará a ACISA e participará do painel sobre as contribuições das instituições com o Movimento Brasil Digital, ao lado de Mauro Miaguti (Ciesp-SBC) e de Vinícius Nóbrega (Sebrae ABC).

Os interessados deverão fazer gratuitamente a sua inscrição por meio do link.