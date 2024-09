ACISA ainda tem vagas abertas para a jornada de capacitação para comerciantes

A ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André ainda tem vagas abertas para a jornada gratuita de capacitação Varejo 360° – Trilha de treinamento, voltada para os comerciantes que desejam criar estratégias diferenciadas para aumentar as vendas durante a Black Friday e o Natal.

As palestras com os consultores do Sebrae serão presenciais e realizadas, sempre às 19h, nas terças-feiras do mês de outubro, com exceção do dia 22, que será on-line. O encerramento acontecerá no dia 5 de novembro e quem participar de todas as palestras ou tiver 75% de presença receberá certificado e brindes. As inscrições estão disponíveis em: bit.ly/Varejo360.

A programação envolve as seguintes temáticas: como utilizar o Instagram para potencializar suas vendas; as estratégias para vender nos marketplaces e estratégias de vendas eficazes; criação de imagens e designs profissionais; Google Meu Negócio e o jeito Disney de encantar clientes.