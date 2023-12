ACIGABC celebra 35 anos de existência e apresenta nova gestão para o biênio 2024-25

A ACIGABC (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC) completou nesta quarta-feira (29) seu 35º aniversário e, na mesma data, apresentou seu novo presidente para o biênio 2024 e 2025. Julio Diaz, da Suporte Engenharia e Construtora Ltda. substitui Milton Bigucci Junior, diretor técnico da MBigucci — que, por sua vez, assume a direção do conselho deliberativo da entidade.

Em cerimônia realizada no complexo Neo MBigucci, em São Bernardo do Campo, empresários do mercado imobiliário e representantes do poder público das sete cidades do Grande ABC se reuniram para a apresentação de Julio como nome à frente da ACIGABC — sua gestão se inicia no primeiro dia de 2024. O diretor da Suporte Engenharia concorreu em chapa única, algo que, para Milton Bigucci Junior, demonstra a convergência de interesses entre todos os associados.

Junior diz que passa a presidência adiante — após quatro anos de mandato — deixando um legado de continuidade do trabalho que vem sendo realizado pela entidade. “A grande luta da nossa entidade é a melhoria do mercado imobiliário da região e assim queremos melhorar nossas cidades.” Milton destaca um feito da sua gestão: a união com o SindusCon (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) — a entidade já representava regionalmente o Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP) e, agora, “mostramos que a ACIGABC é a casa do mercado imobiliário no Grande ABC”

Objetivos da nova gestão da ACIGABC

“A ACIGABC tem uma importância brutal no nosso segmento aqui na região,” afirmou Julio, em entrevista ao ABCdoABC. Falando sobre seus objetivos durante sua gestão, ele afirma que “nestes dois anos de mandato, temos que melhorar o perfil das empresas associadas: no desempenho, na tecnologia, nas partes administrativas e financeiras.” O empresário também destaca a importância do diálogo do setor com o poder público, “discutindo efetivamente o que a cidade precisa e exigindo planejamento.”

Julio Diaz assume a presidência da ACIGABC em janeiro de 2024 (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Julio Diaz comenta que o vínculo estabelecido recentemente com o SindusCon vai ajudar a tratar um grave problema para o setor imobiliário nos dias de hoje, a falta de mão de obra. “Este é um gargalo,” diz o empresário. “É preciso conseguir que as pessoas entendam que a construção civil é um segmento muito bom para trabalhar.”

Diálogo com o poder público e desburocratização de processos

Uma das principais questões levantadas tanto pelo presidente atual quanto pelo seu sucessor, a relação com o poder público dos municípios da região é um dos focos da atuação da ACIGABC. Por meio de leis como a de Uso e Ocupação do Solo ou o Plano Diretor — lei que orienta o desenvolvimento urbano nas cidades — o poder público define padrões construtivos a serem cumpridos, como áreas mínimas das moradias e seus cômodos, número de vagas para carros ou a porcentagem de um lote que pode ser ocupada.

“Estamos em uma fase de revisões de planos diretores e vemos que as coisas não estão acontecendo,” declarou Diaz. “Vamos estar um pouco mais juntos às instituições para que isso ande.” Estas leis devem ser revisadas, no mínimo, a cada 10 anos. Santo André está finalizando sua atualização mais recente da legislação, enquanto São Caetano teve sua última revisão em 2015 — o que significa que, no próximo ano, as discussões sobre as mudanças estão próximas. São Bernardo realizou sua última revisão em 2021.

Milton Bigucci, fundador da ACIGABC e presidente da construtora MBigucci (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

“Brigamos por legislações adequadas, legislações modernas, que visam uma cidade justa,” disse Junior, afirmando ainda que, ao mesmo tempo, o que a entidade espera é que as leis também atendam demandas dos empreendedores. Toda a burocracia envolvida nos processos é outro tema sensível para os empresários. “Nosso setor não aguenta mais tanta burocracia,” declara “Já temos grandes avanços, sim, nos órgãos públicos, mas estamos sempre lutando por mais.”

Entraves em outras esferas de governo

Se o diálogo com o poder público municipal precisa ser melhorado, no ponto de vista de Julio e Junior, Milton Bigucci — pai do atual presidente da ACIGABC e fundador da instituição, 35 anos atrás — diz que instabilidades no governo federal têm sido motivo de impasses para o setor imobiliário, “Não temos segurança ainda para investir,” afirma. Já no que diz respeito ao estado, o presidente da MBigucci não vê nenhum problema. “O governador Tarcísio está dando todo o apoio e incentivando.”