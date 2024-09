Acidentes provocados por fumaça disparam em rodovias de São Paulo

O número de acidentes de trânsito provocados por queimadas ou fumaça em estradas paulistas disparou com os atuais incêndios que atingem praticamente todo o estado de São Paulo.

Apenas em rodovias sob concessão foram 13 sinistros no mês passado contra um em agosto do ano anterior. O número representa 54% dos 24 acidentes que tiveram fogo e fumaça como causas em um ano.

Os dados são da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), com base em informações das concessionárias.

O DER (Departamento de Estradas e Rodagens), que administra as rodovias sob responsabilidade do governo estadual, afirma não conseguir atribuir a causa de acidentes à presença de fumaça na pista, “a menos que haja uma investigação específica”, mas afirma que o número de focos de incêndio no entrono das estradas cresceu 75%.

Segundo o departamento, que administra 13 mil dos 22 mil km que cortam São Paulo, em agosto de 2023 foram registrados 285 focos de incêndio em rodovias. No mês passado, o número saltou para 499. Em setembro, até a última quinta-feira (12), foram mais 265 registros.

De 1º de agosto de 2023 a 31 de agosto passado foram registrados 9.761 focos de incêndio apenas em rodovias sob concessão, segundo a Artesp. Destes, 1.238 eram de grandes proporções.

“O DER, em condições de baixa visibilidade, interdita a rodovia até a normalização da situação. Em alguns casos, também é adotada a operação comboio até que ocorra a normalização”, afirma o órgão estadual.

Na tarde de quinta-feira, a rodovia dos Tropeiros (SP-068) precisou ser interditada por cerca de três horas por causa de um incêndio de grandes proporções em uma área de preservação permanente na região de Cachoeira Paulista, no noroeste paulista.

Desde quinta, a Defesa Civil estadual reportou queimadas no entorno da rodovia Dom Thomas Vaqueiro, em Caconde, na BR-010, que liga São Carlos a Brotas, ou no km 39 da Presidente Dutra, também na região de Cachoeira Paulista, em uma propriedade do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) -uma casa acabou interditada preventivamente e a família retirada do local.

Também desde quinta foram registrados incêndios na região do rodoanel, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, e na rodovia Castelo Branco, em Itu. O trecho entre os km 73 e km 80 da rodovia Altino Arantes, em Salles Oliveira foi interditado.

No dia 22 do mês passado, a Polícia Militar Rodoviária teve de “fechar” a Raposo Tavares em Rancharia porque os focos de incêndio que cobriram de fumaça o trecho da rodovia, que é considerada uma das principais do estado .

Por causa das queimadas, o DER diz ter aumentado o efetivo nas rodovias com mais 42 pessoas e 25 veículos –são 1.352 trabalhadores e 353 veículos em ação.

DICAS DIANTE DE FUMAÇA NA ESTRADA

– Diminua a velocidade para ter mais tempo de reação e manter o controle do veículo

– Acenda os faróis baixos e, se possível, os de neblina para aumentar a visibilidade

– Aumente a distância entre o seu veículo e o da frente para evitar colisões

– Mantenha as janelas fechadas para evitar a inalação de fumaça e utilize o sistema de recirculação de ar

– Se a visibilidade estiver muito baixa, pare em um local seguro fora da via, longe do incêndio, e espere as condições melhorarem