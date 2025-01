Acidentes em praias paulistas durante o réveillon levantam alerta sobre segurança

As praias se consolidam como um dos locais mais populares entre os brasileiros para as celebrações de Ano Novo, porém, a segurança no mar continua sendo uma preocupação. No litoral de São Paulo, durante as festividades que ocorreram entre 31 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025, 11 afogamentos foram registrados, resultando em mortes, além de duas pessoas ainda desaparecidas.

Embora haja sinalizações apropriadas na areia e a presença de salva-vidas equipados com apitos para alertar sobre as condições do mar, o número de incidentes é alarmante. Das mortes confirmadas, 10 ocorreram no litoral sul, enquanto uma foi registrada no litoral norte do estado.

Entre os dias mencionados, as equipes de salvamento conseguiram resgatar 339 pessoas nas praias do litoral sul. As estatísticas indicam que a maioria dos afogamentos é provocada por correntes marítimas fortes. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o perfil das vítimas frequentemente se repete: cerca de 70% delas são oriundas da capital paulista ou da Grande São Paulo, sendo predominantemente homens com idades entre 16 e 40 anos.

O Capitão Flávio Antunes, Comandante do 1º Subgrupamento de Bombeiro Marítimo, enfatiza a necessidade de cuidados rigorosos antes de se aventurar no mar. Ele recomenda que os banhistas procurem um guarda-vidas ao chegarem à praia para receber orientações sobre os locais mais seguros para o banho.

“Ao chegar na praia, busque o guarda-vidas e peça conselhos a ele; essa é a pessoa mais capacitada para indicar os melhores pontos para nadar. Além disso, as placas indicativas de risco não devem ser ignoradas; elas sinalizam áreas perigosas, como correntes de retorno e buracos”, orientou Antunes.

Além disso, o comandante alerta sobre os perigos associados a objetos flutuantes como pranchas e boias, que podem criar uma falsa sensação de segurança, especialmente para turistas que não estão familiarizados com as características locais do mar. Ele ressalta também a importância da vigilância constante sobre crianças na água.