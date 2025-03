Acidentes domésticos são a principal causa de internações infantis no Brasil

Os acidentes domésticos se destacam como a principal causa de internações hospitalares entre crianças e adolescentes no Brasil, resultando em marcas que vão além das feridas físicas, mas que também deixam cicatrizes emocionais profundas.

Diariamente, cerca de 20 jovens são atendidos nas unidades de saúde pública devido a queimaduras, um problema alarmante que merece atenção. Esses eventos trágicos não apenas afetam a saúde física das vítimas, mas também provocam traumas que podem perdurar por toda a vida.

Um exemplo marcante é o de Gabriel, que sofreu queimaduras em 80% de seu corpo aos apenas um ano de idade. O incidente ocorreu dentro de sua casa enquanto seu pai fritava salgados. A mãe do menino recorda com tristeza o momento: “Ele segurou o cabo da panela e puxou em cima dele”. Um caso semelhante aconteceu com Rian, que se feriu ao tocar uma fritadeira quente durante a venda de peixe na praia por seu pai.

Conforme dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, a maioria dos casos registrados envolve crianças na faixa etária de 1 a 4 anos. Entre 2022 e 2024, mais de 20 mil menores foram internados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) devido a queimaduras. Muitas dessas crianças enfrentam a perda de cabelo quando as lesões atingem a cabeça, fazendo com que as próteses capilares sejam uma alternativa viável para ajudar na recuperação da autoestima.

Bruno, um especialista em próteses capilares com mais de 13 anos de experiência, conheceu Gabriel e decidiu oferecer sua ajuda. “Nós conseguimos amenizar um pouco das dores causadas por essas cicatrizes”, comenta ele sobre o impacto positivo que essas próteses podem ter na vida dos pequenos. Com a autoestima restaurada, Gabriel agora compartilha sua jornada nas redes sociais, onde conta com mais de 70 mil seguidores e alimenta um grande sonho: tornar-se jogador de futebol do Real Madrid.