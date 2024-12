Acidentes de trânsito em São Paulo atingem maior patamar em nove anos

O ano de 2024 se mostra crítico para a segurança viária em São Paulo, com um aumento significativo no número de mortes no trânsito, atingindo o maior índice dos últimos nove anos. De acordo com o Infosiga, sistema de monitoramento de letalidade no trânsito mantido pelo governo paulista, as fatalidades registradas entre janeiro e novembro superaram as estatísticas anuais de grande parte dos anos desde o início da série histórica em 2015.

Até o momento, foram contabilizadas 5.594 mortes nas vias do estado, resultando em uma média alarmante de mais de 16 óbitos por dia. Este dado representa um incremento de quase 15% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Na capital paulista, o cenário não é menos preocupante. Entre janeiro e novembro, 935 pessoas perderam a vida no trânsito, uma média superior a duas mortes diárias, o que corresponde a um crescimento de quase 13% em relação ao ano passado. Este aumento ocorre mesmo com a implementação de faixas azuis exclusivas para motocicletas, uma das principais iniciativas da administração de Ricardo Nunes (MDB) para reduzir as fatalidades.

Atualmente, São Paulo conta com 212 km de faixas exclusivas para motociclistas, um aumento considerável em relação aos pouco mais de 60 km existentes no início do ano.

Os motociclistas são os mais afetados por essa tragédia no trânsito; conforme os dados do Infosiga, 2.390 motociclistas faleceram neste período, representando mais de 40% do total de mortes. Os pedestres seguem em segundo lugar com 1.273 fatalidades, enquanto ocupantes de automóveis somam 1.232 mortos.

Na capital, mesmo com a implementação das faixas exclusivas, o número de motociclistas mortos cresceu de 318 para 384 desde o ano anterior. No último ano, já havia sido registrado o maior número de mortes no trânsito desde 2015.

A maioria das vítimas fatais são homens jovens entre 20 e 29 anos, totalizando 1.082 vítimas nesse perfil etário.

O ano também foi marcado por incidentes trágicos envolvendo motoristas de carros luxuosos. Em um caso notório ocorrido em 31 de março, Fernando Sastre de Andrade Filho, um jovem de 24 anos ao volante de um Porsche, colidiu com o veículo de Ornaldo da Silva Viana, um motorista de aplicativo de 52 anos que faleceu devido ao impacto. Sastre encontra-se preso preventivamente e enfrenta acusações graves incluindo homicídio doloso qualificado.

Outro caso envolveu a morte de um motociclista após ser atingido por um Porsche. Testemunhas relataram que houve uma discussão entre o motociclista e o condutor antes da colisão.

Em resposta a esses números preocupantes, o governo estadual liderado por Tarcísio de Freitas (Republicanos) destacou uma leve diminuição nas fatalidades registradas em novembro comparadas ao mesmo mês do ano anterior, embora o total acumulado continue alto.

O Detran informou que as estatísticas indicam uma redução geral nos óbitos: -1,7% no total no estado e diminuições significativas entre pedestres (-14,5%) e ocupantes de automóveis (-4,7%). Na capital paulista, observou-se uma queda ainda mais acentuada nos óbitos gerais (-27%), além dos envolvidos com motocicletas (-31%).

No entanto, vale ressaltar que os registros de ciclistas mortos aumentaram em 18% e os motociclistas também apresentaram um aumento de 8% em novembro se comparados ao mesmo mês do ano anterior.

O Detran anunciou a intensificação das campanhas educativas durante o ano de 2024, tendo realizado até agora 16 iniciativas desde o último ano e aumentando operações para coibir motoristas embriagados. O número dessas operações cresceu em 23,8%, assim como a fiscalização que subiu em 63,5% entre janeiro e novembro deste ano.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) revelou que mais de 76 mil motocicletas foram fiscalizadas pela Polícia Militar e cerca de 10 mil veículos foram apreendidos.

A prefeitura também tem adotado medidas para aprimorar a segurança viária na cidade. Entre as ações estão a ampliação do tempo para travessia em mais de 950 cruzamentos e a criação das chamadas Áreas Calmas onde a velocidade máxima permitida é reduzida para 30 km/h. Além disso, foram implantadas novas faixas de pedestres e diminuído o limite máximo de velocidade em várias vias.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) investiu mais de R$185 milhões em atividades voltadas à educação no trânsito desde 2021. Somente no ano passado foram aplicados R$54 milhões nesse setor, representando um incremento significativo sobre o investimento realizado anteriormente.