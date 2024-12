Acidente trágico na BR-116: 41 mortos e responsabilidades em jogo

trágico acidente na BR-116, em Teófilo Otoni (MG), que resultou na morte de 41 pessoas, levantou questões sérias sobre a responsabilidade das empresas de transporte. O Procon-SP notificou a EMTRAM (Empresa de Transportes Macaubense Ltda), exigindo a comprovação da regularidade do ônibus e do condutor. As informações solicitadas incluem dados dos passageiros, ações tomadas para atender as vítimas e suas famílias, além de detalhes sobre a venda de bilhetes e contratação de seguros.

A primeira hipótese da Polícia Civil é que um bloco de granito se desprendeu de uma carreta, atingindo o ônibus em um trecho com declive e curva. O excesso de carga da carreta foi confirmado pela análise da nota fiscal, o que indica responsabilidade do condutor. A situação se complica ainda mais pelo fato de que o motorista estava com a carteira de habilitação cassada desde 2022, após se recusar a realizar o teste do bafômetro em uma blitz.

O Procon-SP, em nota, expressou sua solidariedade às vítimas e suas famílias, enfatizando a importância de garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados. O órgão também se disponibilizou para receber reclamações e oferecer orientações à população afetada. Com as investigações em andamento, o cenário evidencia a necessidade urgente de maior rigor nas fiscalizações e regulamentações das empresas de transporte. A busca por justiça e compensação para as vítimas deve ser acompanhada de perto pela sociedade civil e pelos órgãos responsáveis. É fundamental que acidentes como esse sirvam como alerta para a implementação de medidas que visem à segurança no trânsito e à proteção dos consumidores no Brasil.