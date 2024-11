Acidente Trágico na BR-110: Ônibus Tomba, Deixa 4 Mortos e 16 Feridos na Bahia

Na madrugada de segunda-feira (11), um grave acidente envolvendo um ônibus de viagem resultou na morte de quatro pessoas e deixou 16 feridos na BR-110, zona rural de Catu, a 96 km de Salvador. O veículo, que seguia de Aracaju (SE) para Madre de Deus (BA), saiu da pista e tombou após uma manobra brusca realizada pelo motorista para evitar uma colisão com uma carreta na contramão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista afirmou que a carreta realizava uma ultrapassagem perigosa no sentido contrário. As vítimas fatais foram identificadas como Sandra Santos Andrade e Odailma Menezes dos Santos, enquanto duas permanecem sem identificação. Os corpos foram liberados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para sepultamento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou 11 dos feridos ao Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas, e outros cinco foram levados a uma unidade de saúde em Catu. Duas pessoas optaram por permanecer no local do acidente. Aproximadamente 40 passageiros estavam a bordo do ônibus, segundo a Polícia Civil, que está investigando as circunstâncias do ocorrido.

A empresa proprietária do ônibus não se manifestou sobre o acidente até o momento. Em nota, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), expressou seu pesar nas redes sociais, lamentando a perda das quatro vidas.

Este trágico evento ressalta a importância de medidas rigorosas para garantir a segurança nas rodovias e prevenir acidentes fatais. A investigação busca esclarecer todos os detalhes envolvidos para que ações preventivas possam ser implementadas, minimizando riscos futuros e protegendo vidas em trânsito.