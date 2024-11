Acidente no BRT na Barra da Tijuca provoca caos no trânsito e paralisação de estação

Na manhã desta quinta-feira (21), um incidente envolvendo dois ônibus do sistema BRT resultou na interdição da estação Bosque Marapendi, localizada na Avenida das Américas, no bairro da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O acidente ocorreu quando um ônibus da linha 18, que faz o trajeto entre Jardim Oceânico e Pontal no serviço expresso, colidiu com a traseira de um coletivo da linha 22, que opera no percurso Jardim Oceânico até Alvorada no serviço parador. Este último veículo estava em processo de desembarque de passageiros no momento da colisão.

Em resposta ao incidente, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às 9h20 para prestar assistência. Algumas pessoas necessitaram de atendimento médico no local, mas todas foram liberadas após avaliação.

Devido ao acidente, o desembarque dos passageiros foi redirecionado para ocorrer no Terminal Jardim Oceânico. O Centro de Operações Rio comunicou que o acidente ocupava uma faixa da Avenida das Américas e provocou a interdição da calha do BRT no sentido São Conrado por volta das 10h. Para contornar a situação, o BRT precisou adotar um desvio pela pista de rolamento, resultando em trânsito intenso na região afetada.