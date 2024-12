Acidente na rodovia Régis Bittencourt deixa motorista com ferimentos leves

Um incidente envolvendo uma caminhonete foi registrado na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) na tarde do último domingo, dia 29, na altura de Cajati, São Paulo. O acidente ocorreu no quilômetro 489, no sentido Curitiba, quando o motorista perdeu o controle do veículo e ultrapassou a mureta de proteção da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado para um hospital local. Após receber atendimento médico, ele recebeu alta. A passageira do veículo, que é filha do motorista, não sofreu nenhum tipo de lesão durante o acidente.

Após a ocorrência, a concessionária responsável pela administração do trecho, Arteris, fez a remoção da caminhonete do local e a levou para a Unidade Operacional (UOP) da PRF. A empresa informou que o acostamento precisou ser interditado para o atendimento da situação, embora não tenha gerado congestionamentos na rodovia.

A PRF segue monitorando as condições das rodovias e orienta motoristas a respeitar os limites de velocidade e as sinalizações locais.