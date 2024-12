Acidente na Rodovia dos Bandeirantes provoca quatro mortes e interdita pista

Na madrugada desta quinta-feira (5), um trágico acidente na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), próximo ao km 55, em Jundiaí (SP), resultou na morte de quatro pessoas e deixou outras cinco feridas. O incidente, que ocorreu no sentido interior, causou a interdição total da via, gerando um congestionamento que alcançou oito quilômetros.

As vítimas fatais foram identificadas pela Polícia Rodoviária como o motorista do veículo de passeio e três trabalhadores que estavam no caminhão. O acidente envolveu dois caminhões e um carro, este último utilizado por trabalhadores terceirizados que realizavam reparos no pavimento da rodovia. A colisão aconteceu por volta das 4h30, quando um dos caminhões invadiu o acostamento sinalizado, atingindo os outros veículos.

Equipes de resgate prontamente atenderam à ocorrência. Três indivíduos com ferimentos graves foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital São Vicente, em Jundiaí. Outros dois feridos receberam cuidados no local do acidente.

O tráfego precisou ser desviado para a Rodovia Anhanguera (SP-330) enquanto as equipes trabalhavam na liberação da pista. Por volta das 7h, uma faixa foi reaberta para circulação de veículos, e minutos depois, a segunda faixa também foi liberada. No entanto, uma faixa e o acostamento permaneceram interditados até as 8h, com o congestionamento ainda se estendendo por cinco quilômetros.

As autoridades seguem investigando as circunstâncias do ocorrido para determinar suas causas exatas.