Acidente na BR-316 em Teresina deixa três pessoas gravemente feridas

Um grave acidente ocorrido na noite de sexta-feira (14) na BR-316, Zona Sul de Teresina, resultou em ferimentos severos para três pessoas. Um motociclista, seu passageiro de 19 anos e um pedestre de 51 anos foram envolvidos no incidente, que chamou a atenção das autoridades locais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motociclista trafegava pela faixa central da rodovia no sentido Teresina-Demerval Lobão quando o pedestre entrou inesperadamente na pista, sendo atropelado. O impacto foi tão forte que o homem de 51 anos foi arremessado para longe.

Além do atropelamento, a moto tombou, fazendo com que tanto o condutor quanto o passageiro caíssem fora da pista. Quando as equipes da PRF chegaram ao local do acidente, a motocicleta envolvida não pôde ser encontrada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar socorro às vítimas, que foram rapidamente encaminhadas ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT) para tratamento médico.

De acordo com a PRF, a causa provável do acidente foi a entrada súbita do pedestre na pista, e não foi possível realizar testes de alcoolemia nos envolvidos devido à gravidade da situação.

Histórico de Acidentes na BR-316

Este não é um caso isolado na BR-316. Em um incidente anterior, ocorrido em 4 de agosto de 2023, um idoso perdeu a vida após ser atropelado enquanto tentava atravessar a rodovia na região do bairro Bela Vista, localizada também na Zona Sul da capital. O atropelamento aconteceu a poucos metros de uma passarela destinada a pedestres.

Além disso, em agosto de 2024, outro idoso, identificado como José Arimateia, de 70 anos, também foi vítima fatal de um atropelamento na mesma rodovia. Estes casos ressaltam a necessidade urgente de atenção redobrada ao atravessar vias urbanas.

A PRF enfatiza que pedestres devem utilizar faixas e passarelas sempre que disponíveis e esperar por um momento seguro para atravessar. Por sua vez, motoristas são aconselhados a manter vigilância constante e respeitar os limites de velocidade em áreas com alto fluxo de pedestres.

Para mais atualizações sobre segurança nas estradas e outras notícias relevantes, acompanhe nossas plataformas digitais.