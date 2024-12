Acidente na BR-153: empresa clandestina utilizava nome de companhia regular

O transporte clandestino de passageiros fez mais vítimas fatais na manhã desta quinta-feira (19), em Crixás (TO). Três pessoas morreram após um ônibus cair em um rio na BR-153, no sudoeste do estado. Outros dois ocupantes do veículo ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Este é mais um caso que chama atenção porque, para atrair a confiança dos viajantes, a empresa pirata utilizava o mesmo nome de uma regular.

As informações são da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati). Os ônibus clandestinos, além de operarem fora da legalidade, muitas vezes não atendem aos requisitos básicos de segurança, podendo apresentar uma série de problemas, como falta de manutenção adequada, pneus desgastados, ausência de equipamentos de emergência e motoristas sem habilitação ou treinamento térmico.

Além dos riscos operacionais, há uma preocupação crescente com empresas clandestinas que adotam nomes semelhantes e até iguais aos de empresas regulares , confundindo os passageiros. No caso do acidente desta quinta-feira, uma viação irregular que feriu a morte das três pessoas tinha a palavra “Liderança” escrita no ônibus. Entretanto, este é o nome de uma operadora autorizada, que não tem relação com o ocorrido.

“Lamentamos profundamente as vidas perdidas e os feridos em mais um trágico acidente envolvendo um transporte clandestino na BR-153. Esse serviço irregular não só representa uma ameaça à segurança de todos, mas também utiliza práticas enganosas, como nomes semelhantes aos de empresas legalizadas, para atrair consumidores desavisados ​​é fundamental priorizar a segurança e optar por empresas confiáveis ”, afirmou a consultora da Abrati, Letícia Pineschi.

Para a execução, este caso reforça a importância de os passageiros se certificarem de que estão viajando com empresas regulares, devidamente autorizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Essa consulta pode ser feita rapidamente pelo site, basta digitar a placa do veículo.

Também é importante observar o estado de conservação dos ônibus e a emissão do bilhete fiscal. Normalmente, os clandestinos apresentam apenas recibo de pagamento, o que comprova que não há recolhimento de tributos e que as empresas operam irregularmente.