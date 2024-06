Acidente entre van e carro deixa criança e homem mortos na BR-040 em MG

Duas pessoas morreram em um acidente na BR-040, em Itabirito (MG), na manhã desta sexta-feira (21).

Uma van e um carro de passeio colidiram de frente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi por volta de 6h30 no sentido Rio de Janeiro da pista, na altura do km 577, perto do pedágio do município, e a cerca de 50 km de Belo Horizonte.

Os mortos são uma criança e um homem. O adulto era motorista do carro de passeio e a criança estava na van. Nenhum dos dois tiveram a identidade ou idade divulgadas pela polícia.

Van envolvida em acidente transportava pacientes de Conselheiro Lafaiete para Belo Horizonte. O veículo era de uma empresa terceirizada e a criança que morreu receberia tratamento na capital, informou a prefeitura. Em nota, o órgão afirmou que “acompanha a situação e presta suporte necessário às vítimas”.

Quatro pessoas feridas ficaram presas às ferragens. Elas foram resgatadas com ajuda do Corpo de Bombeiros. Uma aeronave foi acionada para prestar auxílio às vítimas.

Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente até o momento. Também não há informação sobre quantas pessoas estavam dentro dos veículos.

Perícia foi acionada. Corpos das vítimas mortas serão submetidos a exames de necrópsia, informou o órgão ao UOL.

A via foi liberada às 11h46. Os dois sentidos da pista ficaram totalmente bloqueados por algumas horas, e o engarrafamento chegou a somar 9 km no meio da manhã, informou a concessionária Via 040.

As identidades dos mortos não foram divulgadas. O UOL buscou a Polícia Civil para saber as identidades das vítimas e aguarda retorno sobre o assunto.

COLISÃO ENTRE CARRETAS DEIXOU MORTO EM BETIM

Duas carretas carregadas de tijolos colidiram nesta manhã na BR-262. O acidente ocorreu na saída de Betim, no sentido Belo Horizonte da via, por volta das 5h50.

Um dos caminhões caiu do Viaduto da Cachoeira. O Corpo de Bombeiros não detalhou se o motorista que morreu estava dentro da carreta ou no outro veículo.

O outro motorista envolvido no acidente está em estado grave. Nenhuma das duas vítimas teve a identidade divulgada.

Forte neblina foi registrada no local. A visibilidade da pista era baixa no momento do acidente. Não há, porém, confirmação de que essa foi a causa do acidente.