Acidente entre cinco carretas interdita rodovia Anchieta e causa congestionamento

Um grave acidente envolvendo cinco carretas no quilômetro 45 da rodovia Anchieta, nas proximidades de Cubatão, São Paulo, resultou na interdição total da via, gerando um extenso congestionamento. O incidente ocorreu por volta das 14h47 desta terça-feira (4).

Informações preliminares indicam que uma pessoa ficou ferida, embora detalhes sobre a gravidade de suas lesões ainda não tenham sido divulgados.

De acordo com a concessionária EcoVias, o acidente foi provocado pela perda de freio de uma das carretas envolvidas. Até o momento, duas das carretas já foram removidas do local, e a retirada do terceiro veículo começou às 16h20.

A rodovia permaneceu interditada por quase toda a tarde na direção do litoral. O trecho entre os quilômetros 32 e 45 continua fechado ao tráfego, e há registros de congestionamento significativo entre os quilômetros 13 e 18.

Até as 18h39, as faixas 1 e 2 estavam completamente bloqueadas. Além disso, a Interligação Planalto também apresenta lentidão, especialmente entre os quilômetros 1 e 6, em decorrência do acidente.