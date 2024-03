Acidente entre caminhões e van deixa morto e feridos na Dutra

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um acidente entre uma van e dois caminhões na rodovia Presidente Dutra.

Uma vítima morreu no local, informou o Corpo de Bombeiros. Outras duas pessoas ficaram feridas: uma delas, com ferimentos graves, foi socorrida de helicóptero para o hospital.

O acidente foi registrado no km 230 da via, em Guarulhos. Os bombeiros não informaram se todas as vítimas estavam na van.

Um congestionamento de 14 km foi formado. Somente uma faixa da via expressa no sentido São Paulo estava liberada para passagem de veículos até as 8h18, quando a via foi totalmente liberada, segundo a concessionária CCR.