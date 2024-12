Acidente em São Bernardo deixa motociclista morto aos 27 anos

A Polícia Civil está conduzindo uma investigação detalhada sobre um trágico acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas, que culminou na morte de um homem de 27 anos. O incidente ocorreu na noite do último sábado (28), na Avenida Doutor José Fornari, em São Bernardo do Campo.

O alerta para a Guarda Municipal foi dado por transeuntes que testemunharam o acidente. Ao chegarem ao local, as autoridades encontraram a vítima já desacordada. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram rapidamente acionadas, mas infelizmente a morte foi confirmada ainda na cena do ocorrido.

Alta velocidade como fator

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, a vítima estava pilotando sua motocicleta em alta velocidade. Ao avistar um radar de fiscalização, ele teria freado de forma brusca, o que resultou em uma colisão com a traseira de outra moto. O impacto fez com que o motociclista fosse arremessado ao solo.

O condutor da segunda motocicleta, que tem 29 anos, está sob investigação pela Polícia Civil, enquanto as circunstâncias exatas do acidente continuam sendo apuradas.