Acidente em Praia Grande deixa colombiano em coma

Um grave acidente ocorrido em Praia Grande, São Paulo, resultou em um colombiano de 42 anos em coma induzido. A vítima, identificada como Óscar Lobon Valência, pilotava uma motocicleta quando foi colidida por um veículo na Avenida Maria Cavalcante da Silva, no bairro Samambaia, no último sábado (28).

Imagens capturadas por câmeras de segurança mostram o momento do impacto, que lançou Óscar a alguns metros de distância. O colombiano apenas parou após colidir com duas motocicletas estacionadas e atingiu as pernas de um pedestre nas proximidades.

De acordo com informações da prefeitura local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente e transportou Óscar ao Hospital Irmã Dulce. A família do motociclista confirmou que ele se encontra em coma induzido devido à gravidade dos ferimentos.

Phelipe Eduardo Martins de Barros Barão, empresário e namorado da mãe de Óscar, relatou que o colombiano reside no Brasil há menos de um ano e trabalha como microempreendedor individual (MEI). No momento do acidente, ele se dirigia a uma loja para trocar um sapato adquirido na numeração errada para sua namorada.

A situação clínica de Óscar é preocupante; ele sofreu perfurações bilaterais nos pulmões, o que levou os médicos a monitorarem cuidadosamente seu estado para garantir sua estabilidade.

Em declarações à imprensa, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que outras duas pessoas também foram afetadas pelo acidente, sendo elas dois motociclistas de 44 e 23 anos, que sofreram ferimentos e danos materiais em suas motos.

O motorista do carro envolvido no acidente, um homem de 49 anos, relatou à polícia que a colisão ocorreu após um desentendimento no trânsito. Segundo sua versão, um dos motociclistas teria agredido seu veículo ao chutar o retrovisor. O caso foi registrado pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande e está sendo investigado para determinar se as circunstâncias configuram um atropelamento doloso ou culposo.

As autoridades não forneceram mais informações sobre o estado de saúde da vítima até o fechamento desta matéria.