Acidente de ônibus na Serra da Barriga deixa 20 mortos

No dia 24 de novembro, um trágico acidente envolvendo um ônibus na serra da Barriga, em União dos Palmares (AL), resultou na morte de 20 pessoas e deixou outras 32 feridas. O ônibus transportava turistas e moradores para o projeto cultural Pôr do Sol na Serra quando caiu em uma ribanceira, a 3,5 km do destino final. A perícia no local do acidente enfrenta dificuldades devido à localização do veículo, preso em uma área de vegetação nativa com risco de deslizamento, impossibilitando a análise interna sem comprometer a segurança da equipe.

O acidente gerou grande comoção, e testemunhas relataram falhas nos freios momentos antes da queda. Matheus Lopes, um passageiro que conseguiu desembarcar instantes antes do acidente, mencionou que o ônibus atingiu uma velocidade anormal e que o motorista Luciano de Queiroz Araújo já havia informado sobre problemas mecânicos semelhantes anteriormente. Apesar das falhas relatadas, documentos preliminares indicam que o ônibus estava com manutenção regular.

A Polícia Civil de Alagoas conduz as investigações e está trabalhando em parceria com a prefeitura para retirar o veículo e possibilitar a conclusão do laudo pericial. O dono da empresa responsável pelo ônibus foi intimado a fornecer documentação relevante, enquanto outros órgãos também deverão prestar esclarecimentos.

Entre os sobreviventes estavam crianças, adolescentes e uma mulher grávida que deu à luz após receber atendimento hospitalar. A tragédia mobiliza esforços para compreender as causas exatas do acidente e prevenir ocorrências futuras, destacando a necessidade de rigor na manutenção de veículos de transporte público.

O laudo pericial, aguardado ansiosamente por familiares das vítimas e pela comunidade, deverá elucidar as circunstâncias do acidente e orientar medidas corretivas necessárias para garantir a segurança dos passageiros em trajetos similares no futuro.