Acidente com ônibus na Bolívia deixa ao menos 33 mortos

Na manhã deste sábado (1°), um grave acidente envolvendo dois ônibus na região oeste de Potosí, na Bolívia, resultou na morte de pelo menos 33 pessoas e deixou diversos feridos. O sinistro ocorreu na rota que conecta as cidades de Uyuni e Colchani, enquanto um dos veículos se dirigia a um festival de Carnaval.

Osmar Salvatierra, funcionário da municipalidade de Uyuni, confirmou à imprensa local que o acidente foi fatal e resultou em um número alarmante de fatalidades. “Houve um acidente fatal, e já nos deixou com cerca de 33 fatalidades confirmadas”, disse ele.

A polícia local já se encontra na área do acidente para investigar as circunstâncias que levaram a essa tragédia e um relatório oficial será divulgado posteriormente. As autoridades estão mobilizadas para prestar assistência às vítimas e apurar as causas do ocorrido.

Este trágico incidente lança luz sobre a segurança nas estradas bolivianas, especialmente em períodos festivos, quando o fluxo de veículos aumenta significativamente.