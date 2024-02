Acidente com ônibus de turismo mata cinco pessoas na Bahia

Cinco pessoas morreram na madrugada desta quinta (22) em acidente com um ônibus de turismo na rodovia BA-670, entre os municípios de Itapetinga e Potiraguá, região sudoeste da Bahia. O veículo levava 46 passageiros de Vitória da Conquista para Porto Seguro.

Segundo informações da Polícia Rodoviária estadual, o motorista perdeu o controle do veículo em curva próxima a ponte sobre o rio Pardo e caiu em ribanceira, parando às margens do curso d’água.

Os mortos são uma criança, um homem e três mulheres. As idades não foram divulgadas. Os demais passageiros foram encaminhados para hospitais em Potiraguá, Itapetinga e Vitória da Conquista, com ferimentos leves.

As vítimas ficaram presas entre as ferragens. Duas retroescavadeiras foram utilizadas para retirada das vítimas, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O acionamento da Polícia Rodoviárua foi às 3h40. A pista estava molhada devido às fortes chuvas que atingem a região.

A reportagem tentou por três vezes contato com a empresa Novo Horizonte, responsável pelo ônibus, mas não teve sucesso. Em uma das ligações a atendente disse que passaria a chamada para o setor jurídico, mas ninguém atendeu no setor.