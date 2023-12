Acidente causa bloqueio na Marginal do Tietê na manhã desta segunda-feira (18)

Uma colisão envolvendo um caminhão e três carros provocou a interdição da Marginal do Tietê no sentido da Rodovia Ayrton Senna, na altura da Ponte Velha Fepasa, na manhã desta segunda-feira, 18, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Ainda conforme o órgão municipal, os veículos ocupavam a faixa central da via, que foi totalmente liberada pouco depois das 7h da manhã. Em razão da quantidade de veículos, ainda havia reflexos no trecho do acidente por volta das 8h10.

O acidente foi registrado por volta das 6h15. “Os agentes auxiliaram na remoção dos veículos envolvidos no acidente, inclusive com o auxílio de um guincho da companhia.”

Por volta das 8h, a situação no trânsito estava pior nas zonas sul (55 quilômetros), norte (30 quilômetros) e oeste (45 quilômetros). Na zona leste, havia 36 quilômetros de vias congestionadas no período, enquanto o centro registrava 16 quilômetros de lentidão.

Rodízio

Nesta segunda-feira, o rodízio municipal de veículos vale para carros com placas finais 1 e 2. A regra é para o município de São Paulo e vale para o chamado “Centro Expandido”. Assim, a proibição ocorre em dois períodos. Na parte da manhã, das 7h às 10h. E à tarde, das 17h às 20h. Sobre liberação durante as festas de fim de ano, a CET disse que ainda não saiu a portaria de suspensão do rodízio.