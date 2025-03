Acesso da Av. Roberto Marinho à Chucri Zaidan será fechado para obras

A partir das 00h01 deste sábado (22/03), o acesso da Av. Jornalista Roberto Marinho para a Av. Chucri Zaidan, na Zona Sul de São Paulo, será interditado para a continuidade das obras da Linha 17-Ouro do Metrô. A previsão é que o local seja reaberto ao tráfego em quatro meses.

Como alternativa, os motoristas poderão utilizar a conversão à direita no semáforo seguinte, após a alça de acesso.

Sinalização e segurança no local

Devido à complexidade das atividades, a área estará totalmente isolada para garantir a segurança de veículos e pedestres, mas a circulação de pedestres será mantida. O local contará com sinalização vertical e de solo, além de tapumes, iluminação noturna e faixa informativa.

A Linha 17-Ouro, que terá 6,7 km de extensão, fará integração com as Linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda, conectando o Aeroporto de Congonhas à rede metroferroviária de São Paulo. A expectativa é que a nova linha beneficie cerca de 100 mil passageiros por dia quando entrar em operação, com conclusão prevista para 2026.