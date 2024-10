Acesso à internet no Brasil expande, mas desigualdades persistem

Em uma análise abrangente sobre o acesso à internet no Brasil, a pesquisa TIC Domicílios, conduzida pelo Centro Regional para o Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação (Cetic.br), revela um panorama detalhado das condições de conectividade do país. Segundo o levantamento, atualmente 85% das residências urbanas estão conectadas à internet, em contraste com 74% nas áreas rurais. Esses dados refletem um aumento significativo em relação aos índices de 2005, quando apenas 13% dos domicílios urbanos possuíam acesso à rede.

A divulgação do estudo, realizada durante a Semana de Inovação promovida pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), destaca que a proporção de usuários da internet em áreas urbanas subiu de 24% há duas décadas para impressionantes 86% em 2023. Quando considerado o conceito expandido de usuário, que inclui atividades online realizadas por meio de dispositivos móveis, o índice chega a 90%.

Apesar desse progresso notável, a pesquisa também expõe desigualdades persistentes. Enquanto a totalidade dos lares da classe A possui acesso à internet, nas classes D e E esse percentual é de apenas 68%. Ademais, cerca de 29 milhões de brasileiros ainda não são usuários da internet; a maioria reside em áreas urbanas e pertence às classes socioeconômicas mais baixas.

O estudo enfatiza as diferenças na qualidade do acesso à rede. Apenas 22% dos brasileiros com 10 anos ou mais desfrutam de conectividade significativa, que considera fatores como custo e velocidade. Esse índice atinge 73% entre os indivíduos da classe A, mas apenas 3% nas classes D e E.

A pesquisa também aborda mudanças no perfil dos dispositivos utilizados para acessar a internet. O uso de TVs para esse fim cresceu significativamente nos últimos anos, superando os computadores. Atualmente, 60% dos brasileiros utilizam televisores para se conectar à rede, enquanto o celular continua sendo o dispositivo predominante com uma taxa de uso de 99%.

No campo das habilidades digitais, foi identificado que práticas como verificação da veracidade das informações são mais comuns entre usuários com maior escolaridade. Além disso, a utilização dos serviços públicos online é expressiva entre os brasileiros, especialmente no que tange à saúde e educação.

No comércio eletrônico, observa-se uma tendência ascendente desde a pandemia. Em 2023, 46% dos internautas realizaram compras online, um incremento significativo em comparação aos anos anteriores. O Pix emergiu como o método preferido para pagamentos digitais, ultrapassando o tradicional cartão de crédito.

Esses achados evidenciam não apenas o crescimento do acesso à internet no Brasil ao longo das últimas duas décadas, mas também as disparidades que ainda precisam ser abordadas para garantir uma inclusão digital equitativa.