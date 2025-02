Aceleradas Experience 2025 tem data confirmada para março

A terceira edição do evento Aceleradas Experience 2025, voltado para mulheres motociclistas e garupas, ocorrerá no dia 29 de março no Haras Tuiuti, interior de São Paulo. A terceira edição do encontro tem como objetivo promover experiências relacionadas ao motociclismo e incentivar a participação feminina no segmento.

O evento ocorre no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher e a campanha Março Lilás, que alerta sobre a prevenção do câncer de colo do útero. Com uma programação diversificada, a edição de 2025 oferecerá atividades voltadas tanto para iniciantes quanto para motociclistas experientes, criando um ambiente de troca de conhecimento e fortalecimento da presença feminina nas estradas.

Entre as atrações previstas, os participantes poderão:

Realizar test-rides de motocicletas de diferentes modelos ;

; Assistir a palestras sobre pilotagem defensiva e mecânica básica ;

; Participar de rodas de conversa sobre temas relacionados ao motociclismo e à segurança no trânsito ;

; Aproveitar espaços dedicados ao bem-estar , com serviços de massagem e outras atividades voltadas ao autocuidado ;

, com serviços de massagem e outras atividades voltadas ao ; Visitar uma área específica para empreendedoras e artesãs exporem seus produtos.

A organização espera receber mais de 600 participantes, consolidando o evento como um dos principais encontros de motociclismo feminino no Brasil. O Aceleradas Experience 2025 também contará com food trucks e atrações para toda a família, incluindo um espaço recreativo para crianças a partir de cinco anos.

Os ingressos já estão disponíveis para venda em diferentes lotes e podem ser adquiridos online. Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais do Aceleradas Experience.

Serviço:

Data: 29.03.25

Local: Haras Tuiuti – Rodovia Eloy de Camargo Bueno, Km 4 – Tuiuti – SP

Ingressos: