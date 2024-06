Ação Social realiza a 110º Festa de Santo Antônio neste mês e recebe milhares de pessoas

Com o principal objetivo de celebrar Santo Antônio e apoiar obras sociais, o Sefras – Ação Social Franciscana, promove a festa com a temática “Onde há pão, há amor, pois somos irmãos de todos”, que possui entrada gratuita — solicitando 1kg de alimento não perecível, além de doações via pix. O evento acontece durante todos os finais de semana de junho, sendo aos sábados das 17h às 23h; e aos domingos das 17h às 22h. Na quinta-feira (13), data em que é comemorado o dia de Santo Antônio, a paróquia contou com um dia repleto de celebrações especiais.

Realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e a vereadora Edir Sales, a Festa de Santo Antônio ocorre na Praça Padre Bento, em São Paulo, e se estende pela Paróquia do Santo Antônio de Pari e o Convento São Francisco. No ano passado [2023], o evento reuniu cerca de 100 mil pessoas, sendo 55 mil apenas no Dia do Padroeiro. A quermesse conta com espaço kids, comidas típicas, shows e apresentações culturais, além das missas solenes e procissões. É possível conferir toda a programação e cardápio no site.

“Não se trata apenas de celebração, mas de um momento de encontro, partilha e alegria entre as pessoas. É um período especial onde podemos fortalecer laços comunitários, compartilhar nossas tradições culturais e, principalmente, expressar nossa solidariedade para com aqueles que mais necessitam. Temos a oportunidade única de unir diversão e propósito, onde cada momento de dança, música e sabores típicos se transformam em gestos de amor e apoio aos projetos sociais da instituição”, explica Frei José, Diretor do Sefras.

O Santo Antônio é um dos principais padroeiros das festividades juninas, celebrado em 13 de junho. Neste dia, a paróquia contou com uma programação especial para solenizar a santidade com missas a cada uma hora e meia, procissões pelas ruas do bairro, distribuição gratuita do pão da fartura, venda do bolo que simboliza o matrimônio e venda do lírio que representa romantismo e pureza. Além do Arraiá de Santo Antônio, para encerrar a programação do dia.

Serviço

110ª Festa de Santo Antônio do Pari

Data e hora: Até 30 de junho, aos sábados das 17h às 23h e aos domingos das 17h às 22h

Local: Praça Padre Bento, Pari – São Paulo

Entrada: Gratuita com arrecadação de 1kg alimentos não perecíveis

Estacionamento conveniado na Rua Hanemann 352 – Porto Brás (preço único: $25)