Ação rápida  e heróica da Polícia Militar salva criança de 3 anos desacordada 

Na madrugada de hoje (03), policiais militares da 5ª Companhia do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram surpreendidos por um pedido de socorro urgente de uma mãe que entrou com seu veículo em alta velocidade e, desesperada, clamando por ajuda para sua filha, Lara, de apenas 3 anos, que estava desacordada.

Com prontidão, o Soldado PM Kurtz correu até o carro e constatou que a menina estava sem sinais vitais e com a pele arroxeada. Sem hesitar, iniciou a manobra de Heimlich. Após várias tentativas, Lara começou a apresentar sinais vitais, e a equipe agiu rapidamente para levá-la à Unidade Básica de Saúde Jardim Icaraí, continuando os procedimentos no trajeto.

Chegando à unidade de saúde, a menina foi atendida pelos médicos de plantão, que a estabilizaram e controlaram uma febre de mais de 40 graus e pressão arterial elevada. Segundo os médicos, a intervenção rápida do policial e o deslocamento emergencial foram essenciais para salvar a vida de Lara.

A mãe da criança, agradeceu emocionada à equipe policial pelo trabalho prestado e pelo salvamento da filha.

Lara já se encontra fora de perigo e em observação médica. A Polícia Militar se orgulha de ter feito a diferença em um momento crítico e reafirma seu compromisso em proteger e servir a população, sempre prontos para agir em situações de emergência.