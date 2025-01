Ação rápida da Prefeitura de São Caetano resolve impactos das chuvas

A Prefeitura de São Caetano agiu rapidamente para restabelecer a normalidade da cidade após as fortes chuvas que atingiram o município na tarde de terça-feira (7/1). Em menos de 48 horas, ações que competem à gestão do prefeito Tite Campanella foram executadas com alta resolutividade, como liberação de vias, religação de semáforos e retirada de árvores que caíram.

A ação coordenada que permitiu a resolução das ocorrências foi bem-sucedida graças à preparação das equipes e à organização do Comitê de Resiliência e Eventos Climáticos Extremos. No último dia 3, reunião realizada no CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) estabeleceu fluxo de trabalho para atividade em casos de tempestades e ventanias.

Segundo dados da Defesa Civil, choveu cerca de 45mm e houve ventos de até 65 km/h, o que resultou em quedas de árvores, interrupção do fornecimento de energia em diversos pontos, semáforos apagados e alguns casos de alagamento.

Equipes da Defesa Civil, da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Secretaria de Mobilidade Urbana foram às ruas rapidamente para solucionar as ocorrências registradas.

A Prefeitura de São Caetano segue cobrando a Enel para o urgente restabelecimento da energia elétrica nos pontos ainda não religados.