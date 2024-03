Ação integrada entre Polícias Civil e Militar fecha ‘laboratório’ de drogas em Taubaté

Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar fechou um “laboratório” de drogas que abastecia os pontos de vendas na região de Taubaté, no interior de São Paulo. A ação, realizada na área rural de Carapeva, aconteceu na quinta-feira (21). Cinco homens, entre 22 e 30 anos, foram presos.

O setor de inteligência do Departamento de Investigações Criminais (Deic) identificou criminosos que estariam usando uma propriedade na zona rural do município para produzir diversos tipos de drogas. Com o apoio da Força Tática e do Helicóptero Águia da Polícia Militar, os agentes foram ao local, mas, ao se aproximarem, a quadrilha tentou impedir a entrada das equipes.

Durante o confronto, um suspeito conseguiu fugir para uma região de mata e outros cinco foram presos em flagrante. Na ação, um dos envolvidos acabou baleado. O socorro foi acionado, mas o suspeito não resistiu.

Com ajuda do canil do Batalhão de Ações Especiais da Polícia, os investigadores encontram na região aproximadamente 45 quilos de drogas e munições de diversos calibres enterrados em tonéis. Além dos entorpecentes e munições, os policiais apreenderam quatro armas de fogo e três veículos.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Taubaté, que segue com as investigações para localizar e prender os demais integrantes da quadrilha