Ação integrada contra a dengue na Estação Tatuapé

A Defesa Civil do Estado, Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), Secretaria de Estado da Saúde e Prefeitura de São Paulo, unem esforços e realizam na manhã desta sexta-feira (22), na Estação Tatuapé da CPTM, ação de combate à dengue. A partir das 6h30, no mezanino, ponto de conexão entre as linhas 11-Coral e 12-Safira, agentes irão orientar a população sobre a conscientização e importância de evitar o surgimento de focos de larvas do mosquito, já que 80% dos criadouros do mosquito estão dentro de casa.

Informações adicionais sobre dengue/números

De 01/01/2024 a 21/03/24 foram registrados por meio da Secretaria de Saúde: casos notificados: 676.675; casos confirmados: 280.656 e óbitos: 105.

Veja as principais recomendações para eliminação de criadouros do Aedes aegypti:

• Eliminar pratos de plantas ou utilizar um prato justo ao vaso, que não permita acúmulo de água;

• Descartar pneus usados em postos de coleta da Prefeitura;

• Retirar objetos que acumulem água de quintais, como potes e garrafas;

• Verificar possíveis vazamentos em qualquer fonte de água;

• Tampar ralos;

• Manter o vaso sanitário sempre fechado;

• Identificar sinais de umidade em calhas e lajes;

• Verificar a presença de organismos vivos em águas de piscinas ou fontes ornamentais.

Prevenção nos Transportes Metropolitanos

Além das ações educativas para conscientização, uma medida preventiva importante realizada pelas empresas vinculadas à STM é a limpeza dos veículos, estações, terminais, áreas comuns e internas para segurança sanitária dos passageiros, dos funcionários e colaboradores. Dessa forma, os pontos que podem se tornar criadouro do Aedes aegypti são eliminados.

No Metrô, as equipes que promovem trabalhos de sanificação (desinsetização, desratização e combate às larvas do mosquito da dengue) atuam nas madrugadas, percorrendo cerca de 4km por dia. A CPTM também disponibiliza equipes para vistoriar as dependências de suas 57 estações, e todas as atividades da empresa sobre o tema são reforçadas nas redes sociais.

Já a EMTU conta com a parceria e colaboração das concessionárias – por exemplo, a Viação Pirajuçara, que opera linhas na Região Metropolitana de São Paulo, possui pátio ecologicamente correto que impede água parada após chuvas.

SERVIÇO:

Campanha de Conscientização sobre os cuidados para evitar a dengue

Data: 22 de março

Horário: 6h30 às 11h30

Local: Estação Tatuapé (CPTM) – Mezanino

Endereço: Rua catiguá, 174 – Tatuapé