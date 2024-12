Ação entre amigas estimula consumo consciente e empreendedorismo em Ribeirão Pires

Ribeirão Pires sediará no próximo sábado, dia 14, iniciativa de grupo de amigas que moram na cidade e se uniram em ação empreendedora e voltada à sustentabilidade. O “1º Desapega Que Eu Pego” apresentará ao público, das 10h às 17h, peças de vestuário, bolsas, acessórios, entre outros itens, já utilizados, mas em excelente estado de conservação e a preços acessíveis.

“No dia a dia pensamos diferentes formas de contribuir com a preservação de recursos naturais, mas muitas vezes não repensamos nossas práticas de consumo. Em um grupo de amigas, percebemos que muitas têm peças de vestuários com pouquíssimo uso e que podem, a um valor muito mais acessível, ter melhor aproveitamento. Teremos uma ação piloto neste fim de ano, período que está com as vendas aquecidas”, destacou Fernanda Mello, integrante do grupo.

Entre as peças do bazar – novas e seminovas – estão roupas e acessórios de marcas como Farm, Angel, Melissa e Arezzo. Há opções de produtos a partir de R$ 10.

O evento acontecerá no Ricks Food, situado na Avenida Fortuna, 100 -C4.