Ação do Coração: oficina segue no Miramar Shopping até a próxima quarta (31) 

A tradicional Ação do Coração está prestes a acontecer na Praça Mauá, no dia 04 de agosto, no Centro de Santos. Por isso, a oficina da Ação do Coração segue no Miramar Shopping até a próxima quarta-feira (31), durante todos os dias, das 15 às 20 horas, no 2º piso do empreendimento.

Para reforçar a corrente do bem, os interessados ainda podem doar agasalhos em bom estado, brinquedos novos ou usados e alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições sociais.

Depois de prontos, os corações confeccionados na oficina serão levados à Praça Mauá, no dia 04 de agosto, onde será realizada a comemoração do Dia Municipal da Ação do Coração.

Atração de férias

Quem for confeccionar os corações com a criançada pode aproveitar, também, a exposição ‘Caminhos da Evolução’, que conta a história evolutiva humana, com réplicas de crânios ancestrais, objetos da época e muito mais. A exposição pode ser visitada, também, até 31 de julho.

As famílias vão se encantar com uma reconstituição e o esqueleto completo de ‘Lucy’, conhecida como ‘Mãe da Humanidade’; ponto instagrámavel com evolução de um chimpanzé e seis réplicas de crânios das principais espécies de hominídeos com suas reconstruções.

Serviço

Oficina da Ação do Coração

Data: Até 31/07

Horário: Todos os dias, das 15 às 20 horas

Local: 2º Piso, ao lado da loja Brinca Vila.

Exposição Caminhos da Evolução

Data: Até 31/07

Horário: Funcionamento do shopping

Local: Todos os pisos

Endereço: Rua Euclides da Cunha, 21 – Gonzaga.