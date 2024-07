Ação de Julho Amarelo e Verde em diversas estações da CPTM neste sábado

Em comemoração à campanha Julho Amarelo e Verde, a CPTM irá realizar ações de conscientização e prevenção da saúde em várias estações ao longo das linhas da companhia neste sábado (13). A ação acontece em parceria com a PROZ Educação e o Grau Técnico.

Alunos da PROZ Educação estarão nas estações Jardim Helena-Vila Mara, Dom Bosco, Guaianases, Mauá, Estudantes e Tamanduateí, das 09h às 12h e das 13h às 16h, para realizar aferição de pressão arterial sem limites de atendimentos e testes de glicemia capilar para pessoas com histórico de diabetes na família ou diabéticas (limitados a 100 por estação). Além disso, serão promovidas atividades de orientação sobre hepatite, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

No mesmo dia, na estação Guarulhos-Cecap, das 09h às 15h, haverá uma ação dedicada à conscientização e prevenção da saúde em parceria com o Grau Técnico. O foco será a importância de monitorar a saúde e identificar possíveis problemas precocemente. Serão realizados testes de glicemia e aferição de pressão arterial, ajudando a identificar casos de hipertensão e diabetes, incentivando as pessoas a procurarem cuidados médicos.

Essas ações, em parceria com a CPTM, fazem parte da campanha Julho Amarelo e Verde, que visam promover a conscientização sobre a saúde e o bem-estar, prevenindo doenças e incentivando hábitos saudáveis na população.

Serviço

Ação de Julho Amarelo e Verde

Data: 13/07 – Sábado

Local:

Estações Mauá e Tamanduateí, Linha 10-Turquesa

Estações Dom Bosco, Guaianases e Estudantes, Linha 11-Coral

Estação Jardim Helena – Vila Mara, Linha 12-Safira

Horário: das 09h às 12h e das 13h às 16h

Estação Guarulhos Cecap. Linha 13-Jade

Horário: 09h às 15h