Ação de fomento à leitura nos terminais urbanos de São Paulo

A SP Terminais Noroeste, concessionária responsável pela gestão dos terminais urbanos do Bloco Noroeste, em São Paulo, lança o programa Livros em Movimento. Uma ação de fomento ao hábito da leitura e que estará disponível, gratuitamente, nos terminais urbanos Pinheiros, Pirituba e Campo Limpo.

A partir do dia 4 de setembro, às 11 horas, os interessados que circularem pelos terminais participantes poderão escolher um exemplar disponível nas estantes da campanha, localizadas próximas ao Balcão de Informações de cada empreendimento.

A ideia é que, após finalizar a leitura, este exemplar seja devolvido nas estantes participantes para que outro cidadão tenha a oportunidade de ler e, assim, os livros permaneçam em movimento. Além de promover o compartilhamento espontâneo dos livros que já fazem parte do projeto, a concessionária também convida os passageiros, usuários e moradores do entorno dos terminais a doarem livros que não estão mais sendo usados, fazendo-os circular em outras mãos.

O Livros em Movimento por meio do apoio de importantes parceiros que dividem o mesmo interesse e propósito, disseminar a evolução e ampliação cultural da população por meio da leitura. Os primeiros exemplares foram doados pelo escritor e produtor cultural Laé Souza, idealizador do projeto Viajando na Leitura, integrante do Projetos de Leitura, que atua em todo o Brasil com atividades dedicadas a todas as idades. Para essa parceria com o Livros em Movimento, o escritor disponibilizou diferentes obras infantis, juvenis e para adultos.

Outra importante participação é a da Biblioteca Municipal Brito Broca, localizada no bairro de Pirituba e sob a coordenação de Sandro Luiz Coelho. Diversos títulos foram doados à iniciativa considerando que o objetivo da ação é uma continuidade do incentivo à leitura, também proporcionado pelas bibliotecas públicas da cidade.

Para o diretor da SP Terminais Noroeste, Marcílio Bovolini, os terminais urbanos são locais que vão além de somente pontos de embarques e desembarques de passageiros. São espaços estratégicos para importantes ações que fomentem a cultura e o bem-estar da população. “Um dos nossos pilares é promover iniciativas que entreguem entretenimento ao nosso público e estamos animados em retomar uma ação que propaga cultura e já teve uma excelente participação do público”, comemora Bovolini.

O Livros em Movimento foi criado pela concessionária SP Terminais Noroeste para dar continuidade ao sucesso do Livro na Faixa, idealizado pela SPTrans e que conquistou muito leitores pela cidade de São Paulo. A ação acontecerá por tempo indeterminado e, em breve, será estendida aos demais terminais do bloco noroeste.

PARA SUA AGENDA:

Ação: Programa Livros em Movimento

Início oficial: 4 de setembro de 2024 – a partir das 11 horas

Locais:

Terminal Pinheiros (Rua Gilberto Sabino, 130)

Terminal Pirituba (Avenida Doutor Felipe Pinel, 60)

Terminal Campo Limpo (Estrada do Campo Limpo, 3465)

Horário: Durante todo o funcionamento dos terminais

Realização: SP Terminais Noroeste

Parceria: Projeto Viajando na Leitura e Biblioteca Municipal Brito Broca