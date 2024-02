Ação de conscientização distribui preservativos masculinos e femininos nas estações de trem e metrô 

Saúde e proteção não podem faltar na hora de curtir o Carnaval. Neste contexto, as estações das linhas de trem e metrô administradas pela ViaMobilidade e ViaQuatro já estão preparadas para receber os foliões, com a distribuição gratuita de preservativos.

A novidade é que a iniciativa já oferece preservativos femininos gratuitamente. A Campanha DST/Aids e Conscientização é realizada em estações das Linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, em parceria com a Coordenadoria de IST/Aids da Cidade de São Paulo.

Por meio da campanha, os preservativos ficam à disposição dos passageiros em dispensers posicionados em áreas de grande circulação de passageiros nas estações, além de a iniciativa contribuir dar visibilidade à temática de prevenção a ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

Durante o ano de 2023, as concessionárias distribuíram mais de 7,5 milhões de preservativos. Já o fornecimento gratuito de camisinhas femininas começou em setembro do ano passado, com quase 200 mil unidades retiradas nas estações.

O preservativo feminino, também chamado de preservativo interno ou camisinha vaginal, é um contraceptivo de barreira. Ele impede a entrada dos espermatozoides no útero. Inserido na vagina em até oito horas antes da relação sexual, ele protege contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como HPV, sífilis e HIV, além de gravidez indesejada.

Onde retirar os preservativos

Os dispensers estarão colocados em todas as estações das linhas 4-Amarela e 5-Lilás. Na Linha 8-Diamante, nas estações Lapa, Domingos de Moraes, Imperatriz Leopoldina e Júlio Prestes.

Na Linha 9-Esmeralda, os preservativos serão oferecidos nas estações Bruno Covas-Mendes/Vila Natal, Grajaú, Primavera-Interlagos, Autódromo, Jurubatuba, Socorro, Santo Amaro, Granja Julieta, João Dias, Morumbi, Berrini, Vila Olímpia, Cidade Jardim, Hebraica-Rebouças, Cidade Universitária, Villa-Lobos-Jaguaré e Ceasa.

Embora a campanha seja intensificada durante o Carnaval, o passageiro pode retirar os preservativos durante o ano todo, dentro do horário de funcionamento das estações.