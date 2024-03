Ação da PM na Baixada Santista desativa imóveis usados pelo crime organizado

A Polícia Militar Ambiental demoliu cerca de dez construções inabitadas em área de proteção ambiental, dentro de uma unidade de conservação, localizada no Guarujá, nesta quinta-feira (14). A ação contou com o apoio do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate).

As edificações eram usadas pelo crime organizado como pontos de apoio para armazenar drogas e de cativeiros para vítimas de sequestro na Baixada Santista. Além dos criminosos, os locais serviam também de abrigo para caçadores, que cometiam crimes ambientais.

“São construções irregulares em meio a vegetação, conhecidas pelo policiamento ambiental, na utilização para diversos tipos de crimes”, explicou o capitão Diego Hoffmann, um dos 12 policiais da 1ª companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar Ambiental que participaram da ação.

Por se tratar de uma área de conservação e de difícil acesso, a PM Ambiental solicitou apoio do Gate. Especialista no uso de explosivos, a equipe, composta por cinco policiais, realizou a destruição controlada das construções.

Os explosivos foram manuseados para causar impacto apenas na área das construções irregulares, de modo que possibilite a regeneração ambiental na área, que cresce naturalmente em meio aos escombros.