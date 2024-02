Ação da PM e PRF apreende fuzis usados por quadrilhas de roubo de carga no interior e na Grande SP

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (6) resultou na prisão de dois homens, de 40 e 61 anos, e na apreensão de três fuzis, munições e diversos acessórios utilizados por uma quadrilha especializada em roubo de cargas. As ações ocorreram em Miracatu, no interior paulista, e em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

A ocorrência teve início ainda no interior de São Paulo, quando agentes da PRF receberam a informação de que uma quadrilha de roubo de cargas passaria por um posto policial no Km 343 da rodovia Regis Bittencourt, em Miracatu. Em acompanhamento, viram que os suspeitos estavam divididos em três veículos e solicitaram que os motoristas parassem, mas todos iniciaram fuga.

Um dos veículos foi perseguido até a estrada da Cachoeira da Fumaça, onde o motorista abandonou o carro e conseguiu fugir para uma área de mata. Já o passageiro foi capturado. Dentro da van, foram localizadas uma espingarda, munições e bloqueadores de sinal para evitar que a carga do caminhão fosse rastreada.

Já uma outra equipe acompanhou um segundo veículo e conseguiu prender um dos ocupantes. Dois integrantes conseguiram fugir pelo matagal, sendo que um deles estava armado com um fuzil.

Já o terceiro veículo envolvido fugiu pela rodovia. Os agentes da PRF então acionaram a Polícia Militar, que localizaram o carro no Km 297, na região de Itapecerica da Serra, de acordo com as características passadas.

Ao perceberem que seriam abordados, os ocupantes do carro iniciaram fuga e começaram a atirar contra a viatura da PM, que ficou danificada e não pode continuar o acompanhamento. O apoio foi solicitado e os policiais continuaram as buscas na cidade.

Os suspeitos foram até uma residência na região e roubaram um novo veículo, abandonando o que já estavam na garagem do imóvel. Em seguida, deixaram o segundo carro no Parque Paraíso e fugiram. Perto do local, em uma área de mata, os policiais encontraram três fuzis.

No total, além dos três fuzis, foram apreendidas duas pistolas, um revólver e uma escopeta, uma caminhonete e dois automóveis. Os policiais também encontraram seis placas veiculares, três rádios comunicadores, três celulares, dois bloqueadores de sinal, um colete balístico, uma balaclava, 176 munições e oito carregadores de munição.

A prisão da dupla foi registrada na Delegacia de Polícia de Miracatu, enquanto a apreensão dos fuzis, na Delegacia de Itapecerica da Serra, como roubo, localização, apreensão e entrega de veículo, localização e apreensão de objeto e crime tentado de homicídio.